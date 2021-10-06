Стоимость акций Сбербанка обновила исторический максимум

14:14, 06 октября 2021, ПАИ

5 октября стоимость акций Сбербанка обновила исторический максимум и превысила 350 рублей за бумагу. Такие данные приводит Мосбиржа, сообщает агентство «Прайм».

В результате капитализация банка превысила 7,9 триллиона рублей (108 миллиардов долларов) и Сбер стал самым дорогим банком в Европе, опередив банк HSBC. В настоящее время Сбер занимает 14 место в мировом рейтинге банков.

Бумаги банка растут в цене на фоне ожидания хороших финансовых результатов по итогам 9 месяцев, которые Сбер намерен озвучить 7 октября. Такое предположение высказал экономист Василий Колташов.

«Также одним из основных факторов привлекательности Сбера является его дивидендная политика, предусматривающая выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Банк выплатил рекордные 422,4 млрд рублей дивидендов за 2020 год (18,7 рублей на акцию)», — отметил Колташов.

Дивиденды банка в 2022 году составят 26,36 рублей, в 2023-м — 26,95 рублей, а в 2024-м — 29,96 рублей на акцию, отмечается в проекте бюджета России на следующие три года. То есть в течение трёх лет дивиденды акционерам вырастут на 60%.