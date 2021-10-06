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Владимира Воробьева назначили секретарем конкурсной комиссии по выбору главы администрации Пскова

Депутаты Псковской гордумы во время внеочередной 56-й сессии 6 октября выбрали секретарем конкурсной комиссии по замещению должности главы администрации Пскова Владимира Воробьева, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Пскова Елена Полонская отметила, что депутат Псковской гордумы Денис Иванов заявил о невозможности быть секретарем в конкурсной комиссии по причине болезни.

«Секретарь комиссии принимает документы от граждан, и он может быть назначен решением Псковской гордумы», - отметила Елена Полонская.

Депутаты единогласно проголосовали за исключение Дениса Иванова с должности секретаря.

«Предлагаю кандидатуру Владимира Воробьева, так как он осуществляет полномочия на постоянной основе и является заместителем главы города, - отметила Елена Полонская. – У него есть возможность принимать документы и заявления от кандидатов на должность главы администрации Пскова».

20 депутатов единогласно поддержали кандидатуру Владимира Воробьева.

Напомним, 7 октября стартует прием заявок на конкурс на пост главы администрации Пскова. В состав комиссии вошли три представителя от Псковской городской Думы. Председатель комиссии - глава Пскова Елена Полонская, секретарь конкурсной комиссии - депутат Псковской городской Думы, заместитель главы города Владимир Воробьев, член комиссии - депутат ПГД Сергей Барабанов.

Также в состав комиссии назначены три человека распоряжением губернатора Псковской области: первый заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области - начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова, руководитель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова и начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова.

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