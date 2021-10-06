Электроэнергию отключат в четырёх деревнях Псковского района 7 октября

16:43, 06 октября 2021, ПАИ

Электроэнергию отключат в четырёх деревнях Псковского района 7 октября в связи с ремонтом оборудования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

Плановое отключение электроэнергии произойдёт с 9:00 до 17:00 в деревнях Мозгирино, Подлудвичье, Городня и Будиха.