Электроэнергию отключат в четырёх деревнях Псковского района 7 октября
Электроэнергию отключат в четырёх деревнях Псковского района 7 октября в связи с ремонтом оборудования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.
Плановое отключение электроэнергии произойдёт с 9:00 до 17:00 в деревнях Мозгирино, Подлудвичье, Городня и Будиха.
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