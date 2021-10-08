Как сохранить бодрость и энергию в любом возрасте – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

18:01, 08 октября 2021, ПАИ

Как сохранить бодрость и энергию в любом возрасте, чем увлекаются активные псковские пенсионеры, как повышают свою финансовую грамотность и многом другом в медиацентре ПАИ мы поговорили с заместителем председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Псковской области Светланой Мельничук. Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи.

- Светлана Андреевна, вы участвуете в совершенно разных мероприятиях, ездите в командировки, у вас очень насыщенный график. Вы были в сентябре на Московском финансовом форуме, как вам удаётся сохранять бодрость, энергию, чтобы вести такой активный образ жизни? Есть у вас свои секреты полноценной здоровой жизни?

- Секреты? Вы меня озадачили! Какие могут быть секреты? Есть жизнь, жизнь – прекрасна. И для того, чтобы она была ещё интереснее – надо что-то делать. Любое движение, любые дела. Если ты делаешь это с удовольствием – появляется энергия, появляется желание что-то усовершенствовать, сделать ещё лучше. Поэтому, я как-то не задумывалась откуда энергия. Встал, поднялся, посмотрел на себя (не всегда ты себе сам нравишься), но проходит несколько часов, когда ты повстречался с народом, увидели друг друга, сказали друг другу какие-то приятные слова, и жизнь крутится, вертится и мы получаем удовольствие.

- У некоторых есть свои лайкфаки, чтобы с утра взбодриться для полноценного дня. Может быть чашечка кофе или зарядка? Расскажите.

- Обязательно чашечка кофе! Я думаю, если меня лишить чашечки кофе со сливками… Чёрное может себе позволить молодёжь, а нам уже надо задуматься о здоровье, потому что необходимо, чтобы поступало в организм какое-то количество кальция для того, чтобы косточки наши выдерживали все нагрузки, которые мы испытываем. Ещё я вам скажу такой секрет – никогда не пригодится знание французского языка, но каждый день я начинаю с уроков французского языка. И мне это доставляет удовольствие. Я буду читать, разговаривать мне не с кем на французском языке, но это такое удовольствие, что лишить я себя его не могу! Кофе, французский язык, и потом уже всё остальное!

- Зарядка присутствует в вашей жизни?

- Я ужасная лентяйка. Хорошо, что сейчас появились новые электротренажёры – когда не надо особенно тратить усилий – за тебя этот тренажёр всё сделает. А вообще – всем рекомендую заниматься зарядкой для шеи. Шея должна быть подвижной. Всё начинается с головы, всё начинается с шеи. Вот это я делаю в обязательном порядке.

А как давно вы стали изучать французский язык?

- Пять лет.

- А ещё какие-то знаете?

- Я немножко знаю польский язык – разговорно-бытовой, я читаю на польском языке. Немецкий учила в школе, но школу я закончила в 1957 году. Когда закончила школу, получила аттестат, у меня там пятёрки, я подумала – вот если бы ещё немножко, и немецкий язык я бы знала. Но дальше дело не пошло. В то время не было пособий, немецкий нигде не применялся…

- Французский закончите, и можно восстановить немецкий язык.

- Возможно. Теперь у нас есть все возможности, потому что есть в университете группы третьего возраста. Где занимаются и немецким языком, и итальянским, и английским языком, вот французского, к сожалению, нет. Не стало нашей замечательной преподавательницы французского языка, вот почему я стала заниматься сама. Ещё почему я стала заниматься французским языком – мне хотелось нашим слушателям университета показать, что необязательно сидеть рядом с преподавателем, можно самостоятельно. Столько интересных уроков, которые доставят тебе удовольствие… Я хотела удивить. Вот изучу, приду на занятия французского языка – и вот вам пожалуйста!

- Ну или на другие занятия придёте, и начнёте по-французски говорить! Действительно, сейчас очень много есть в интернете, можно самостоятельно изучать, заниматься рукоделием. Кому что нравится – кто-то по дереву… Вот расскажите пожалуйста, в нашем регионе есть примеры ярких людей серебряного возраста с какими-то интересными увлечениями и хобби?

- Таких людей сейчас очень много. Вы правильно подметили – столько возможностей появилось. Это и интернет, и различные магазины с подручными материалами, которые можно приобрести, и различные мастер-классы. Можно научиться делать изумительных кукол, можно вышивать. Всё сейчас для этого есть. Раньше нитки найти было проблемой, а сейчас всё есть, даже рисунки нанесены по цветам, всё подобрано.

Есть очень много людей и если бы мне о них говорить – на меня многие обиделись бы. Сказали бы: «Ну она же знает, что я делаю такие изумительные вещи, а она обо мне не вспомнила». Есть люди, это не члены нашей организации, но под впечатлением от которых я нахожусь. Месяц назад мы были в Псковском районе, мы там смотрели открытие Центра добровольчества, одновременно там проходила выставка. На этой выставке были работы удивительного и талантливого человека из Себежа. Это мужчина, который в 40 лет потерял зрение, он делает то, что не в состоянии сделать зрячий человек, даже умеющий, даже располагающий всеми инструментами. Вот это – талант. Об этом необходимо говорить, это нужно показывать, это изумительные работы очень широкого плана – работы по дереву, резьба по дереву, изготовление различных изделий, это художественно. Как это может сделать человек помня только то, что он когда-то видел и чувствую только своими руками?

Очень много талантливых людей. К нам приходят неординарные люди. Но я бы хотела, если вы позволите, рассказать к празднику, который наступает, о другом таланте, таланте делать добро. Например, Сергеев Юрий Анатольевич – ему на днях исполнится 85 лет. Чем он замечательный? А тем, что в 1993 году, когда пенсионеры стали ничьими – ничьё старичьё. Вы помните тот период, когда государству было не до пенсионеров, пенсионеры были раздроблены, ведомство перестало заниматься – были другие проблемы. И вот в этот период, в 1993 год, когда ещё в России первые инициативные группы решили организовать Союз пенсионеров. Юрий Анатольевич самостоятельно в 1993 году, пользуясь своей харизмой, пользуясь своей внешностью и талантом петь, у него прекрасные вокальные данные, к нему стали примыкать люди. У него замечательная биография. Он родился в Петербурге, но вся его жизнь прошла на Псковщине, с момента оккупации и до сих пор. Нет такого мероприятия, которого он бы не посетил. Он организовал общественную организацию, зарегистрировал её. Это общественная организация – Союз пенсионеров. Когда его ещё не было, Союза пенсионеров, он искал, к кому бы приткнуться, где бы кто-то поддержал. Он к одним, он к другим, это была разовая помощь ему. Фактически он не мог опереться ни на одну серьёзную организацию. А люди к нему привыкли. С народом он умеет работать. Он начал прижиматься к нам, чувствуя, что у нас организация серьёзная и идеи у нас одинаковые, и задачи. И нам доставляет удовольствие общаться с этим человеком, потому что любое мероприятие он украсит. Вот это талант и к любому человеку он найдёт подход. Вот такой он, Сергеев Юрий Анатольевич, скоро будем отмечать 85 лет.

Ну а второй – теперь бы я хотела рассказать о женщине. Это изумительная женщина, которую многие знают, и вы, наверное, знаете. Её знает весь город, её знает весь регион – это Ахметова София Наумовна. Вот уж талант, так талант – делать добро! Она не поёт, не танцует, но весь смысл её жизни – это внимание к людям. Она умеет находить интересных людей везде, чем бы она не занималась. Везёт ли она группу людей в туристическую поездку, проводит ли она занятия в университете третьего возраста, она, кстати, мой заместитель в университете третьего возраста по учебной части, она старается помочь каждому. Если сама не может – Софья найдёт, кто это сделает.

- Софья Наумовна я знаю преподавала раньше в Псковском вольном университете. А что сейчас она преподаёт в университете третьего возраста?

- Она не является преподавателем, тем не менее, у неё большое желание это делать. Когда мы работаем собществом «Знание» или же с Центром «Псков», а там идёт обучение по нашим заявкам и по нашим договорённостям пенсионеров компьютерной грамотности, я говорю: «София Наумовна, не надо там появляться, не надо!», её же не удержать! Она там каждого опекает, и даже тогда, когда преподаватель куда-то ушёл – она любую тему знает, она там к месту, она сделает всё возможное, чтобы уроки были интересные, а самое главное – найти людей интересных, найти преподавателей. Наши отношения очень тесные с Госуниверситетом, и с музеями, и с библиотеками, и мне кажется, что нет такой библиотеки, в которой не побывала бы София Наумовна – не организовала, не собрала бы людей. Это удивительный человек. Вот такие люди – это редкость. За что мы ей и благодарны.

- Скажите пожалуйста, какие уникальные хобби есть у тех, кто входит в Союз пенсионеров России в региональное отделение?

- А вот тут я вам расскажу про Виктора Фёдоровича Верёвкина, хотя вы, наверное, тоже его знаете. Виктор Фёдорович – уникальный человек. Родился он в городе Гдов. Это 50-е годы, 70 лет человеку. Разве скажешь, что ему 70 лет? Вы посмотрите, что он только не творит. Он и на Эльбрус забрался, да, он покорил! Он с нашим флагом – он получил добро, чтобы на вершине поставить наш флаг области! А Байкал? Зимой, на Байкале, на велосипеде! Это же подумать надо! Крым, Карелия, Швеция! Швеция на коньке, на байдарке! И он на столько увлекается и вовлекает за собой людей, да и в таком возрасте. Куда его не пошли, да и никуда его не нужно посылать, он сам куда хочешь пойдёт: «А завтра у нас такая-то группа, а завтра мы выходим на такой-то маршрут. Вот давайте ваших людей, давайте ещё подтянем».

Кроме этого, он ещё сочиняет стихи, он ещё освоил теологию. Вы представьте себе, заставить себя в этом возрасте заниматься, он учится на кафедре теологии Псковского государственного университета. Он изучает иностранные языки: изучает немецкий и считается лучшим учеником по изучению. Всесторонняя личность. Он привлекает к себе. Он не такой яркий, броский, как Юрий Анатольевич, но в нём такая изюминка, в нём столько доброты, желания сделать полезное для людей. Он пользуется поддержкой супруги, у него замечательная супруга и дети. У него полная гармония в семье, в душе.

- Прекрасно, что есть такие люди. Скажите пожалуйста, у вас же в университете третьего возраста есть курсы, которые пользуются популярностью – это курсы компьютерной грамотности, и вы изучали там всевозможные гаджеты. А как относятся наши псковские пенсионеры к социальным сетям? Есть ли те, кто ведёт свои странички в инстаграм? То, что сегодня популярно среди молодого поколения. Есть ли те, серебряного возраста, которые готовы в социальные сети выкладывать свои хобби, о себе?

- Есть! Есть такие. Если вы зайдёте на наш сайт ПсковСПР – обратите внимание, сколько они выкладывают интересных материалов. Там есть такая рубрика «Мы завершили проект «Нет Лет» и теперь уже новый проект, который называется «Мудрость и юность. Пожилые – детям, дети – пожилым» и сколько материалов там… Они теперь соревнуются между собой. Блогеры у нас есть, да ещё и какие. Их можно найти и в вконтакте, и в инстаграме или через наш сайт.

- А вы как относитесь к социальным сетям? У вас есть своя страничка, например, в инстаграме?

- В «Инстаграме» – нет, у меня в «ВКонтакте». Я очень-очень ограничиваю себя, потому что приходится много работать и у меня не хватает времени. Не выкладываю информацию о себе, мне бы только прочитать, посмотреть, порадоваться и ответить на то бесчисленное количество писем, которая поступает на почту. Ежедневно, на нашу почту Союза пенсионеров России поступает около 30-40 писем, на которые необходимо отреагировать, ответить, принять меры и организовать, потому что всё связано с уставной деятельностью, с деятельностью университета, и с деятельностью других организаций. Поэтому, времени не хватает. Мой день заканчивается поздно.

- А есть ли польза от социальных сетей для людей пожилого возраста, для псковских пенсионеров, как вы считаете?

- Польза есть. Даже не польза, а необходимость. Если сейчас пенсионер сейчас не освоит интернет… Чем он больше будет пользоваться – госуслугами? Это уже хорошо. Сегодня пенсионер становится зависимым от внуков, от соседей… Ведь практически не возможно сделать ни одно действие, если ты не имеешь доступа к интернету и госуслугами. Жизнь становится очень сложной, напряжённой. Сейчас придаётся очень большое значение вопросов обучения пенсионеров пользоваться компьютером, пользоваться планшетом, и у нас занятия отдельно идут – компьютер, планшет и смартфоны – это стало жизненной необходимостью. На это обращает внимание и Союз пенсионеров, у нас контракты с организациями, которые готовят.

Есть большущая проблема – это село. Только 60% сельских жителей имеют возможность пользоваться интернетом. А как же остальные? Они же тоже должны иметь доступ. Меры применяются. Вот форум, на котором я была, этот вопрос стоит очень остро. Если не дать в ближайшие несколько лет дать всему населению пользоваться интернетом, пользоваться госуслугами – возникнут очень большущие проблемы. Вот об этом шла речь на 5 Финансовом форуме, это был юбилейный форум, и главная тема – как это сделать, каким образом это сделать. Чтобы всё было доступно для людей, и естественно для людей, старшего поколения.

- Есть ли какие-то пути решения этой проблемы, например, у нас в Псковской области? Поднималась ли конкретно это тема? Поднимается ли она у вас, в региональном отделении? Как работать с районами? Дело в том, что наш Медиахолдинг реализует проект по повышению финансовой грамотности населения, публикуется в районных газетах на регулярной основе статьи по финансовой грамотности. Как вы считаете, действительно ли они востребованы сегодня тем населением, которое живёт в наших районах?

- Выступая на одной из площадок, которая была посвящена финансовой грамотности, я озвучила это. Сказала, что в 23 районах регулярно публикуются эти материалы, а это важно, потому что пенсионеры – они подшивают газеты, они делают вырезочки, это очень-очень нужно. Это, пожалуй, то выход из положения, который крайне необходим. В этом направлении мы плотно работаем с банком России, мы благодарны банку России, который делает замечательные печатные издания, буклеты и плакаты. Если бы такие плакаты, которые выпускаются банком России подробно, красочно, с объяснениями того, как избежать мошенников, какие действия не делать, и вот такие плакаты на каждый подъезд на каждом доме – я уверена, что не прошёл бы ни человек, который среднего возраста, который занят другими проблемами и ему некогда изучать и читать, это и школьники, и пенсионеры, это всё население. Вот это очень важно. В университете многие занятия мы проводим онлайн, но это немножко сложновато.

- Действительно, компьютерная грамотность – это хорошо, но поскольку во многих районах, сёлах, нет практически доступа в интернет, очевидно, это востребовано через печатные сми, а есть ли у вас какая-то обратная связь? Вот вы сказали, что собирают даже подшивки.

- Да, обратная связь у нас есть. Потому что, кроме этого, в районах создаются условия для того, чтобы они могли прийти в общественное место и смогли воспользоваться услугами интернета. Уже в 12-ти районах открыты центры добровольчества, которые оснащены оргтехникой, куда мы направляем наших людей, и вот эти центры ориентированы и на молодёжь, и на пожилых людей. Недавно во Пскове, на Конной, 2 был открыт Ресурсный центр добровольчества, это основное звено, но котором замыкаются эти центры. Они открываются, и мы очень надеемся, что эти центры помогут этим людям тогда, когда мы проводим конференции по зуму, а мы их проводим сейчас массу, и мы даём возможность им собраться большими группами и мы даём информацию. С 22 числа мы, вместе с Центробанком, запускаем проект, и подключился, очень активно, ПочтаБанк, чтобы мы небольшими группами, на сколько это позволит ситуация – по 10 человек, по 15 человек, там условие есть, мы собрали, провели лекцию, чтобы они услышали.

- Это, значит, с 22 октября будет реализация этого проекта, и ещё раз, скажите пожалуйста, в чём его суть и с кем он вместе реализуется.

- Он реализуется с Банком России. Там есть специальная программа, и запускается, кстати, нашим Псковским отделением банка России на базе Псковской областной универсальной библиотеки. Открыл цикл занятий, так называемый «Клуб» как раз вот по этим вопросам.

- А с 22 октября что конкретно будет?

- Будут лекции, которые будут читаться в режиме онлайн через библиотеки, через наши другие площадки.

- Все районы будут задействованы?

- Мы разослали информацию во все районы, потому что очень бы хотелось, чтобы на местах руководство района, особенно заместители глав по социальным вопросам, обратили внимание, придали значения и создали условия для пенсионеров и для всего населения – иметь доступ к интернету и прослушать эти циклы.

- Кто сможет принять в них участие? Прийти в библиотеку и прослушать эти лекции.

- Любой человек, который получил информацию, который готов изучить.

- Что конкретно будут рассказывать там? О чём?

- Там различные разделы. Это посвящено финансовой грамотности. Там пойдут циклы: «Грамотное ведение своих финансов», курс лекций по защите прав потребителей, «Банковские вклады и страхования и их разновидности», «Выбор операторов сотовой связи», «Регистрация прав на недвижимое имущество». Это целый цикл, который будет проходить с пенсионерами, которым надо воспользоваться. Это некоторое насилие, потому что понятно, что нам хочется чего-то весёлого, развлекательного, не напрягать особенно мозги, но если мы это не сделаем, если мы не приложим усилие, чтобы люди имели возможность, а люди не поймут, что нужно над собой чуть делать насилие и заставить себя послушать. Когда собираются группами, становится интереснее друг другу помогать.

- Светлана Андреевна, давайте всё-таки обозначим актуальность именно этой проблемы – «повышение финансовой грамотности» среди пенсионеров. Вот мы до пресс-конференции уже немножко поговорили об этом, и я бы хотела, чтобы вы это ещё раз озвучили. Почему действительно это актуально и важно для людей пожилого возраста. Вы упомянули, что это получение пенсий на электронные банковские карты, это оплата счетов по ЖКХ, и сегодня, как вы говорите, это необходимо желать самостоятельно, дабы не находиться в зависимости у родственников или у кого-то ещё. Именно об этом идёт речь на ваших курсах?

- В первую очередь об этом. Я говорила, что ещё 5 лет назад, когда этими вопросами плотно занимался Сбербанк, когда были выданы карты Сбербанка, поставили терминалы, и подходишь к этому терминалу и дрожишь, потому что боишься совершить ошибку, и тогда рядышком ставили консультантов, которые помогали. Но тем не менее, тебе надо опять идти и платить коммунальные платежи и прочее-прочее. Этот период уже прошёл, мы его освоили, но начинается новый период. Надо проверить, есть ли у тебя налоги, есть ли у тебя какая-то задолженность по налогам, записаться к врачу, сделать перевод, отправить деньги, не надо через посыльного, как мы раньше это делали, но надо это сделать грамотно, без дрожи, не допуская ошибок. Всему этому, в обязательном порядке, надо учиться. И вопросу финансовой грамотности сейчас правительство придаёт большущее значение, потому что с этого года действует стратегия финансовой грамотности. Стратегия рассчитана до 2025 года и в результате реализации этого проекта, люди должны быть максимально вовлечены и обучены не только пользоваться гаджетами и иметь возможность провести элементарные операции по платежам, речь же идёт и о том, что мы учим тому, как правильно распорядиться своими доходами и своей пенсией, но наступает новый период, я думаю, что уже через год наступит такой период, когда мы будем учить людей, как приумножить без рисков, как сделать так, чтоб не допустить ошибки и имея небольшую подушечку безопасности, не рискуя ничем, не оформляя какие-то кредиты, попробовать реализовать себя и приумножить свои сбережения.

- Это всё хорошо – приумножить свои сбережения, но, наверное, самое главное – не потерять деньги, особенно это важно в связи с тем, что очень много мошенников развелось сейчас и их, к сожалению, все силы направлены на то, чтобы обмануть наших пожилых граждан. Обучают ли у вас на курсах по повышению финансовой грамотности о том, как себя уберечь от мошенников?

- Да. У нас начинается новый учебный год в университете третьего возраста и 3-го числа первое занятие. В библиотеке на Кирпичах первая площадка, которую мы осваиваем сейчас. И вот если вы посмотрите на мой график – он на столько плотный, что нам не хватает дней недели. Мы теперь задействуем и воскресенье, и многие дни, когда у нас 2-3 занятия на различных площадках. На факультете правоведения мы будем учить тому, как избежать контакта с мошенниками и не поддаваться. А второй факультет – факультет финансовой грамотности. До этого времени он у нас был как бы один, а теперь мы чувствуем, что настолько потребность увеличивается и есть новые возможности, что пришлось пойти на организацию нового факультета. А теперь я ещё и воспользовалась возможностью, что я стала общественным помощником научно-исследовательского Финансового института и я теперь получаю самые лучшие материалы для того, чтобы мы могли это организовать. Мы с этим коллективом очень дружим.

- То есть, наши псковские пенсионеры будут самые продвинутые в этом направлении благодаря вам?

- Мы будем стараться.

- Вы учите остерегаться мошенников, что касается работ с банковскими картами или ещё в каких-то направлениях?

- Ну вот последний случай. Неделю назад, и сейчас это продолжается, когда в почтовом ящике лежат извещения о том, что необходимо проверить приборы по воде. Наверное, все получали и первая реакция, конечно, ну да, надо проверить. И вроде бы опытный человек. Я набираю этот номер телефона для того, чтобы согласовать, когда они придут, когда дам доступ. Потом ко мне заходят… Это же мошенники! Вот каждый Божий день какие-то звонки, помимо банков, какие-то предложения – это сплошь и рядом. Чем больше мы сами обучаемся, людей обучаем, тем они находят более изощрённые возможности нас обмануть. И вот это очень-очень страшно, особенно для пенсионеров.

- Вы – законопослушные, поэтому пользуются этими вещами, что в рамках каких-то программ или проверок надо срочно что-то сделать.

- Да. И торопимся, как бы только не опоздать, как бы проплатить, чтобы спать спокойно.

- Светлана Анатольевна, а есть ли случаи в регионе, когда какие-то псковские пенсионеры дали хороший отпор мошенникам?

- Есть такой случай. Боюсь, что я немножко не вникала в детали, потому что эта ситуация прошла два или три месяца назад. Женщина, пенсионерка, слушальница наших занятий воспользовалась услугами такси. Она не забыла там ничего, но через день ей позвонили и там было что-то такое… Я не помню деталей, но там было какое-то опасное предложение, что ей надо вот это, вот это, вот это, вот это сделать. Она, в первую очередь, обратилась к нашему руководителю факультета правоведения Артебякину. Он связался с полицией, это дело раскрутили, нашли человека, который это сделал. Это было вымогательство, т.е. – вышли на её домашний адрес через такси,, телефон там был.

- Это важно отметить, чтобы мы знали, что появился и такой способ.

- А часто мы садимся в такси и ещё что-то расскажем таксисту о себе, о своих делах, о своих планах, куда мы едем и прочее. И вот здорово, что удалось предотвратить, найти, и сотрудники полиции помогли это сделать.

- Вы уже неоднократно встречались с премьер-министром Михаилом Мишустиным, он вас знает, пригласил вас к участию в форуме...

- Это было две встречи. Первая встреча состоялась на площадке Социального городка, вы помните это событие – это февраль-месяц. Ну и в ходе непродолжительной беседы и обмена мнениями почему-то он запомнил. Я удивляюсь, что столько контактов, столько поездок, столько людей, но почему-то он запомнил. Потом я поняла, почему – во время этой встречи я заикнулась о финансовой грамотности и показала нашу программу о финансовой грамотности. Он заострил внимание министра Силуанова, передал ему, и, затем, когда планировалась работа 5-го Финансового форума, который проходил в Москве, он вспомнил меня и лично пригласил на форум. Я получила приглашение непосредственно через Министерство. Мне было очень приятно, что, когда Михаил Владимирович меня увидел он сказал: «О, Светлана Андреевна, мы же с вами знакомы, вы же из Пскова». И он идёт ко мне на встречу, тут уже разговор пошёл неофициальный, это было очень приятно.

- Светлана Андреевна, а как-то он дал оценку по вашей работе, по повышению финансовой грамотности у нас в регионе?

- Мне неловко говорить, но он сразу сказал: «Вот, кто учит! Вот, из Псковской области!». А я же не учу, я не финансист, я просто организатор и стараюсь это делать и использовать все возможности. Но он мне такую оценку дал и куда мне теперь деваться? Теперь у меня два хобби – это финансовая грамотность и геронтология.

- А отметил Михаил Мишустин как-то конкретно Псковский регион по работе в этом направлении?

- Нет, это же была встреча до пленарного заседания, а на пленарное я не попала, мне не позволили журналисты, как-то это всех заинтересовало, особенно шайба эта всех взволновала. Очень много вопросов, очень много интервью мне пришлось давать. Но я участвовала непосредственно на площадке, на которой обсуждались вопросы по финансовой грамотности. На площадке мы смогли заинтриговать. Спикер, которого заинтересовала Псковская область. А почему заинтересовала Псковская область? Один из очень уважаемых спикеров, который возглавляет Ассоциацию банков и прочих и прочих, говорит: «Давайте мы организуем поезд, который пройдёт через всю Россию, по всем регионам, с главной задачей – показать финансовую грамотность». Все одобрили. Да, неплохо бы было через всю Россию. А следующей я выступала. Я стала говорить о том, что я сама из Пскова, а он мне говорит: «А вы не о Пскове, а вы о себе расскажите». Говорю: «Позвольте, я почему говорю, что я из Пскова, потому что здесь начинается Россия и ваше предложение поезд запустить через всю Россию, мы бы хотели – чтобы он начинался со Пскова». Это было поддержано всеми.

- Спасибо большое. Заканчивая этот блог по финансовой грамотности, мы перейдём к тому, что вы сказали, что третьего октября стартует новый учебный год в университете третьего возраста. Какие самые востребованные программы в этом году и будут ли новые программы обучения?

- Будут. Я вам сейчас перечислю факультеты и вам всё сразу станет ясно. Это правоведение и музыкальный лекторий, история, краеведение, огород и ландшафтный дизайн, психология, финансовая грамотность, культурология, языки культуры, здоровье и долголетие, домашняя академия, дизайн, история религии и ещё – музейный абонемент. Мы охватим всё.

- А самое популярное на сегодняшний день что? Компьютерная грамотность?

- Нет, компьютерная грамотность уже стала обычной, ведь мы компьютерной грамотностью занимаемся уже много лет. Мы занимались по двум направлениям – когда нам удаётся выиграть грант и мы запускаем свой проект – мы как бы просветительские, потому что у нас нет лицензии, мы не вправе преподавать, но кто поедет в глухую деревню и организует там занятие с пенсионерами? Ведь учебное заведение, которое имеет лицензию, ограничено в своих возможностях передвижения. Есть лицензия у учебного центра «Псков», а у них только три площадки – Великие Луки, Себеж, Псков и, по-моему, Дедовичи и всё. А как же остальные? А Госуниверситет? Если же он направит своих преподавателей, своих педагогов в отдалённые районы, для того чтобы заниматься – нет. Поэтому, мы говорим, что мы не учим премудростям, мы учим азам. Есть очень много сейчас пособий. Есть Ростелекомовские – азы интернета. Мы этому учим, мы просвещаем, а дальше, если людям надо заниматься углублённо – это уже не наши вопросы, этим пусть занимаются специалисты.

- А что касается всё-таки самых популярных направлений обучения у вас сейчас?

- Очень увлекаются историей родного края, посещением музеев и, наверное, у нас сейчас получиться организовать социальный туризм. Вот всё это вместе – посещение театров, посещение зрелищных мероприятий, люди устали и соскучились. Мы надеемся, что это станет популярным.

- Светлана Андреевна, ещё скоро в нашем регионе стартует новый проект вашего регионального отделения Союза пенсионеров «Школы пожилого пациента». Расскажите, в чём суть проекта, какая его цель и кто станет его участниками?

- Я несколько слов скажу о Российском геронтологическом, научно-клиническом центре. Это уникальное медицинское учреждение, которое не имеет аналогов в стране. Этот центр специализируется на лечении пожилых людей, но медицинскую помощь здесь может получить человек любого возраста. В России это единственный центр, который на федеральном уровне курирует развитие гериатрии.

Мы договорились с ними, что Союз пенсионеров, наш региональный, и наш госпиталь ветеранов, который теперь стал геронтологическим центром - таким «трио» начнём серьёзную работу по вопросам геронтологии. В первое занятие приезжает группа медиков из Москвы во Псков 7 и 8 числа. Четыре самых крупных специалиста – нейрохирург, кардиолог, хирург по остеопорозам и по опорно-двигательному и гериатр. Они проведут с нами лекцию, на эту лекцию мы уже приглашаем потенциальных, возможных клиентов. Восьмого числа их будут осматривать на базе госпиталя ветеранов геронтологического центра. Мы приглашаем ещё несколько человек из Великих Лук, чтобы там тоже понимали и знали. Возможно, людей, которых отберут, направят на лечение. Одиннадцать серьёзных клиник, которые задействованы на этот центр.

- А если у кого-то возникнет желание тоже стать участником вот этой школы пожилого пациента? Как им быть и что им делать?

- А вот мы сейчас изучим наши возможности. Первый приезд был 2 месяца назад. Они приехали, убедились в том, что мы серьёзные люди и серьёзно намерены работать. Они вплотную поработали с госпиталем, молодец Сергей Александрович Белявский, который включился в эту работу со своим коллективом. Теперь первое занятие, практическая работа начнётся. Если это будет иметь успех, если мы сможем это организовать на достойном уровне и не произойдёт разочарования… Т.е. планы какие? Раз в месяц группа медиков приезжает к нам сюда для того, чтоб провести вот такие занятия и отбор пациентов для последующего лечения. Единственная сложность – доставка людей в Москву и обратно – за счёт пациента. Но если соизмерить все траты, которые несёт пациент на анализы, обследования и прочее – это с лихвой будет покрыто. Бесплатное оказание сложной хирургической или же лечебной помощью в московских клиниках.

- То есть медики не только проведут обследования пожилых людей, но и проведут какие-то с ними занятия?

- Да, они расскажут. Они выявят людей, и мы приглашаем небольшую группу – условия сейчас не позволяют. Люди придут со своим эпикризом, чтобы можно было сразу же посмотреть и не откладывать в долгий ящик, затем с ними будут продолжать работать. Если это получится – мы будем очень рады, потому что вопросы геронтологии важнейшие в жизни каждого из нас.

- Вы будите курировать эту работы? Вы сказали, что это ваше второе направление.

- У нас замечательный коллектив. Мы подобрали группу из наших псковских медиков, которые будут вплотную заниматься. Я же организатор. Моё дело организовать, создать условия, а специалисты будут работать.

-Псковские медики тоже будут участвовать?

- Да. Это наши пенсионеры, группа медиков.

- Они будут слушателями или будут участвовать?

- Всё вместе. Их задача – подобрать людей, отследить всё это, быть в постоянном контакте с геронтологическим центром и продумывать дальнейшие действия, потому что от того, кого мы заявим на следующую нашу встречу будет зависеть и результат.

- Спасибо большое, Светлана Андреевна, что так нам всё подробно рассказали.

Все новости о том, чем увлекаются псковские активнеы пенсионеры, читайте здесь.