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Экскурсии в Пскове

Псков - это один из крупнейших городов России, который славится своей увлекательной древней историей, архитектурными шедеврами и живописной природой. Вы сможете погулять в центре на территории старого Кремля, увидеть Ольгинскую часовню, раскрыть секрет Поганкиных палат, посетить музеи, осмотреть исторические монументы и узнать интересные события, которые происходили на Псковской земле на протяжении столетий.

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Знакомство с городом

Вы посетите три главных района: Центр, Запсковье и Завеличье. Проедете по загадочным улочкам, загляните в окна купеческих палат и побываете на набережной, где можно сделать фотографии на фоне надписи: «Россия начинается здесь».

В старой части города вы осмотрите монумент Святой равноапостольной княгине Ольге, который поставлен в честь 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи.

Кроме того, вы увидите популярные места и достопримечательности Пскова:

  1. Псковский кремль;
  2. Гремячую и Варлаамовскую башни;
  3. Миниатюрные храмы-близнецы;
  4. Изборскую крепость;
  5. Поганкины палаты;
  6. Мальскую долину.

Также у вас будет возможность оценить легендарную Покровскую башню, которая является самой крупной в Европе. С горы Соколихи вам откроется чудесный вид на памятник князю Александру Невскому, мемориал «Ледовое побоище» и широкие окрестности бескрайних полей. 

Всего за день вы сможете ознакомиться с древней и новейшей историей города, понять культуру и традиции горожан, а также пройти следами таких знаменитых людей, как Иосиф Бродский и княгиня Ольга.

Экскурсия по святым местам

Уникальная архитектура, чудом сохранившиеся фрески, каменные стены, которые помнят многие войны и осады, — все это монастыри и церкви Пскова. Вы сможете посетить:

Собор Иоанна Предтечи

Этот православный храм находится на левом берегу реки Великой, он схож с уменьшенной копией Софийского собора в Нижнем Новгороде. В нем по сей день сохранились уникальные росписи на стенах, которые пропитаны стариной.

Снетогорский монастырь

Самый древний действующий женский монастырь, который отмечен в летописи ещё в XIII веке.

Церковь Покрова и Рождества от Пролома

Представляет собой парную зеркальную постройку с интересной двойной звонницей в середине. В храме можно помолиться, купить икону и религиозные сувениры ручной работы.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

Мужской монастырь с многолетней историей, где даже воздух пропитан молитвами русских иноков.

Церковь Николы со Усохи

Храм был построен ещё в 1371 году и считался вторым по величине после Троицкого собора. Внутри него необыкновенная красота, где можно уединиться и получить умиротворение.

Также останется время побывать в таких святынях:

  1. храм, возведенный в честь трех святителей;
  2. Спасо-Преображенский собор;
  3. храм Александра Невского.

Попутно можно полюбоваться природой Псковщины, так как все обители расположены среди густых лесов, чистых озер и на крутых скалах.

Дивные Пушкинские Горы

Это сказочное место - природный заповедник с загадочными панорамами. Именно здесь, среди зелёных душистых аллей, вы почувствуете атмосферу, которая когда-то вдохновляла великого писателя создавать культовые произведения.

Усадьба Михайловское — это родовое гнездо поэта. Тут вы увидите предметы быта и интерьеры той эпохи, а также посмотрите домик няни Арины Родионовны. Узнаете тайны жизни писателя: его роковые встречи, повлиявшие на творчество.

Усадьба Тригорское - поместье, где жили близкие друзья Пушкина. Это имение семьи Осиповых-Вульф, которое стало вторым домом для поэта. Здесь вы прогуляетесь по английскому парку, посмотрите архитектурные памятники и полюбуетесь живописными пейзажами.

Также вы увидите Святогорский монастырь, где у стен Успенской церкви расположено последнее пристанище великого писателя.

Достопримечательности Пскова — фрагменты городской истории

На прогулке вы осмотрите памятник псковским десантникам, который сделан в виде купола. Познакомитесь ближе с монументом «Скобарь» и узнаете, как появился мемориал героям Каверина «Два капитана».

Также вы посетите квартиру-музей имени В. И. Ленина, которую великий деятель снимал в 1900 году. В помещении остались личные вещи Владимира Ильича: дорожный сундук, книги, письма и открытки. Пока вы осматриваете жилье, гид поведает скрытые факты биографии, о деятельности и жизни Ленина.

В конце программы вы побываете в музее «Медовый хуторок», где узнаете все о пчеловодстве. Вас ждет теплая атмосфера псковской деревни царского времени в живописном ландшафте, в окружении лесов, богатых ягодами и грибами. 

Каждый турист сможет бесплатно продегустировать все виды меда и купить понравившийся сорт в магазине.

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