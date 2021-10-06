Экскурсии в Пскове
Псков - это один из крупнейших городов России, который славится своей увлекательной древней историей, архитектурными шедеврами и живописной природой. Вы сможете погулять в центре на территории старого Кремля, увидеть Ольгинскую часовню, раскрыть секрет Поганкиных палат, посетить музеи, осмотреть исторические монументы и узнать интересные события, которые происходили на Псковской земле на протяжении столетий.
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Знакомство с городом
Вы посетите три главных района: Центр, Запсковье и Завеличье. Проедете по загадочным улочкам, загляните в окна купеческих палат и побываете на набережной, где можно сделать фотографии на фоне надписи: «Россия начинается здесь».
В старой части города вы осмотрите монумент Святой равноапостольной княгине Ольге, который поставлен в честь 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи.
Кроме того, вы увидите популярные места и достопримечательности Пскова:
- Псковский кремль;
- Гремячую и Варлаамовскую башни;
- Миниатюрные храмы-близнецы;
- Изборскую крепость;
- Поганкины палаты;
- Мальскую долину.
Также у вас будет возможность оценить легендарную Покровскую башню, которая является самой крупной в Европе. С горы Соколихи вам откроется чудесный вид на памятник князю Александру Невскому, мемориал «Ледовое побоище» и широкие окрестности бескрайних полей.
Всего за день вы сможете ознакомиться с древней и новейшей историей города, понять культуру и традиции горожан, а также пройти следами таких знаменитых людей, как Иосиф Бродский и княгиня Ольга.
Экскурсия по святым местам
Уникальная архитектура, чудом сохранившиеся фрески, каменные стены, которые помнят многие войны и осады, — все это монастыри и церкви Пскова. Вы сможете посетить:
Собор Иоанна Предтечи
Этот православный храм находится на левом берегу реки Великой, он схож с уменьшенной копией Софийского собора в Нижнем Новгороде. В нем по сей день сохранились уникальные росписи на стенах, которые пропитаны стариной.
Снетогорский монастырь
Самый древний действующий женский монастырь, который отмечен в летописи ещё в XIII веке.
Церковь Покрова и Рождества от Пролома
Представляет собой парную зеркальную постройку с интересной двойной звонницей в середине. В храме можно помолиться, купить икону и религиозные сувениры ручной работы.
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Мужской монастырь с многолетней историей, где даже воздух пропитан молитвами русских иноков.
Церковь Николы со Усохи
Храм был построен ещё в 1371 году и считался вторым по величине после Троицкого собора. Внутри него необыкновенная красота, где можно уединиться и получить умиротворение.
Также останется время побывать в таких святынях:
- храм, возведенный в честь трех святителей;
- Спасо-Преображенский собор;
- храм Александра Невского.
Попутно можно полюбоваться природой Псковщины, так как все обители расположены среди густых лесов, чистых озер и на крутых скалах.
Дивные Пушкинские Горы
Это сказочное место - природный заповедник с загадочными панорамами. Именно здесь, среди зелёных душистых аллей, вы почувствуете атмосферу, которая когда-то вдохновляла великого писателя создавать культовые произведения.
Усадьба Михайловское — это родовое гнездо поэта. Тут вы увидите предметы быта и интерьеры той эпохи, а также посмотрите домик няни Арины Родионовны. Узнаете тайны жизни писателя: его роковые встречи, повлиявшие на творчество.
Усадьба Тригорское - поместье, где жили близкие друзья Пушкина. Это имение семьи Осиповых-Вульф, которое стало вторым домом для поэта. Здесь вы прогуляетесь по английскому парку, посмотрите архитектурные памятники и полюбуетесь живописными пейзажами.
Также вы увидите Святогорский монастырь, где у стен Успенской церкви расположено последнее пристанище великого писателя.
Достопримечательности Пскова — фрагменты городской истории
На прогулке вы осмотрите памятник псковским десантникам, который сделан в виде купола. Познакомитесь ближе с монументом «Скобарь» и узнаете, как появился мемориал героям Каверина «Два капитана».
Также вы посетите квартиру-музей имени В. И. Ленина, которую великий деятель снимал в 1900 году. В помещении остались личные вещи Владимира Ильича: дорожный сундук, книги, письма и открытки. Пока вы осматриваете жилье, гид поведает скрытые факты биографии, о деятельности и жизни Ленина.
В конце программы вы побываете в музее «Медовый хуторок», где узнаете все о пчеловодстве. Вас ждет теплая атмосфера псковской деревни царского времени в живописном ландшафте, в окружении лесов, богатых ягодами и грибами.
Каждый турист сможет бесплатно продегустировать все виды меда и купить понравившийся сорт в магазине.