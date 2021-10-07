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Общество

Над единой вакциной от гриппа и COVID работают российские учёные

В России создали технологическую платформу единой вакцины против гриппа и коронавируса. Ее клинические испытания планируется начать в конце 2022 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на руководителя Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, в основу будущего препарата легла гибридная вакцина против ротавирусов, параллельно ведется разработка вакцины против различных вариантов коронавируса. Если эксперимент пройдет успешно, ученые перейдут к совмещению антигенов гемагглютинина гриппа и S-белков коронавируса.

К разработке единых вакцин против гриппа и коронавируса приступили и другие российские научные центры. В ноябре 2020 года Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал исследовать свою вакцину на лабораторных животных. О результатах работы пока не сообщается.

Единственный конкурент центра им. Гамалеи и «Вектора» в разработке единой вакцины против коронавируса и гриппа — американская Moderna. 9 сентября компания заявила о «первом шаге в новой программе — разработке однокомпонентной вакцины, которая сочетает в себе дополнительную дозу против COVID-19 и дополнительную дозу против гриппа».

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