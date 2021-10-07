Численность Молодежного парламента при Псковском облсобрании сократится

09:28, 07 октября 2021, ПАИ

Численность Молодежного парламента при Псковском облсобрании сократится. Такое решение принято на заседании Совета Молодежного парламента, сообщается в Instagram парламента.

Кроме того, члены Молодежного парламента обсудили, каким будет заключительное мероприятие действующего состава. «По секрету, оно будет просто «пушка», если нам разрешат, конечно, его провести», - отмечается в сообщении.

При этом на заседании обсудили, как будет проходить подготовка к итоговому заседанию действующего состава Молодежного парламента, а также информационная кампания по проведению конкурса по отбору кандидатов в следующий состав Молодежного парламента, который стартует уже скоро.