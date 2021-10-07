Мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Пскове

09:39, 07 октября 2021, ПАИ

В Пскове при пожаре в жилом многоквартирном доме погиб мужчина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

6 октября в 20:06 на улице Инженерной, 114 произошел пожар в однокомнатной квартире. В комнате огнем повреждены диван, натяжной потолок и постельные принадлежности. Из дома эвакуирован 21 человек, в том числе 7 детей. На месте пожара обнаружили погибшим 35-летнего мужчину.

Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Напомним, при пожаре в Псковском районе погибли два человека.