Мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Пскове
В Пскове при пожаре в жилом многоквартирном доме погиб мужчина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
6 октября в 20:06 на улице Инженерной, 114 произошел пожар в однокомнатной квартире. В комнате огнем повреждены диван, натяжной потолок и постельные принадлежности. Из дома эвакуирован 21 человек, в том числе 7 детей. На месте пожара обнаружили погибшим 35-летнего мужчину.
Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Напомним, при пожаре в Псковском районе погибли два человека.
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