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Общество

Гдовский суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы

30 сентября Гдовский районный суд рассмотрел уголовное дело жителя Гдова, подозреваемого в совершении кражи и причинении вреда средней тяжести, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

28 сентября 2020 года мужчина незаконно проник внутрь дома и похитил имущество одной из потерпевших, украв кошелек с банковскими картами и мобильный телефон. Причиненный ущерб оценили в 6000 рублей.

Также 22 октября того же года подозреваемый неоднократно снимал деньги с банковского счета второго потерпевшего, переводя деньги с его счета на свой, причинив материальный ущерб в размере 5000 рублей.

Кроме того, 10 октября 2020 года подсудимый, находясь на территории, прилегающей к городской бане города Порхова, в ходе конфликта с третьей потерпевшей нанес ей удар ногой. Потерпевшая получила перелом ногтевой фаланги.

В связи со всеми совершенными приступлениями суд признал мужчину виновным по статьям п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 112 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишение свободы сроком на 3 года и 6 месяцев условно.

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