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Где дополнительно можно получить уведомление от налоговой, объяснили псковичам

Налоговое уведомление, направленное на бумажном носителе по почте заказным письмом, по желанию налогоплательщика дополнительно можно получить в любой налоговой инспекции области, а также в отделениях приёма заявителей МФЦ Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Для этого заинтересованное лицо может подать заявление, в котором следует выбрать способ информирования о результатах рассмотрения: в налоговом органе либо через МФЦ. При этом к выдаваемому налоговому уведомлению на бумажном носителе формируется отрывной корешок, в котором налогоплательщик расписывается при получении уведомления.

Напомним, что налоговые уведомления не направляются на бумажном носителе по почте в следующих случаях:

  1. у налогоплательщика есть налоговая льгота, вычет или иные установленные законодательством основания, полностью освобождающие его от уплаты налога;
  2. если общая сумма налогов, отражаемых в уведомлении, составляет менее 100 рублей. Исключение – направление налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность взыскания задолженности по направленному налоговому уведомлению;
  3. физлицо является пользователем личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России и при этом не направило в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе.

В иных случаях, если налоговое уведомление за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством в течение 2020 года не придет до 1 ноября 2021 года, налогоплательщику следует обратиться в инспекцию либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика или сервис «Обратиться в ФНС России».

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