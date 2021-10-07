С просьбой увеличить финансирование народных инициатив обратились единороссы Псковского облсобрания к Михаилу Ведерникову

11:45, 07 октября 2021, ПАИ

Фракция «Единой России» Псковского областного Собрания депутатов обратилась к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой предусмотреть в бюджете региона дополнительные средства на финансирование проектов, попавших в программу «Народное бюджетирование». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Мы поддерживаем институт инициативного бюджетирования, считаем его важным и требующим особого внимания депутатского корпуса. Поэтому приняли решение обратиться к губернатору с просьбой о дополнительном выделении средств в объёме 15 млн рублей», - прокомментировал намерения депутатов-единороссов вице-спикер регионального парламента Александр Братчиков. По словам председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, проект бюджета на 2022 год в настоящее время верстается, на финансирование народных инициатив пока предполагается 10 млн рублей. «Этого недостаточно. Нам бы хотелось, чтобы как можно больше инициатив получило свою строку в бюджете, - подчеркнул Александр Братчиков. – Пока речь идёт о четырёх проектах, увеличение финансирования позволит сделать ещё десять».

По словам вице-спикера областного Собрания, руководителя фракции «Единой России» Армена Мнацаканяна, решение о подготовке обращения было принято единодушно. «Сильные проекты представили Великие Луки и Струги Красные – комиссия высоко их оценила. Но нашу поддержку ждут и в Писковичах, где предложен проект обустройства спуска к реке, а он уступает лидеру всего четыре балла. Жители Пустошки надеются, что мы найдём средства на спортивный зал, о чём давно твердят наши коллеги-единороссы. А ремонт дорожного полотна на улице Никольской в деревне Родина? Это сельская местность по паспорту, но фактически Псков – район с большой плотностью населения, где проживает много семей, где много транспорта, и здесь тоже нельзя затягивать работы. В Новоржеве необходима очистка водоотводных каналов – это мой избирательный округ, я, конечно, переживаю за судьбу этого проекта. Сейчас он восьмой в рейтинге и при увеличении финансирования реально получает шанс на реализацию», - рассказал о поданных заявках Армен Мнацаканян.

Всего в областной рейтинг попали 24 народных проекта. К оформлению двух инициатив у комиссии есть вопросы. «Мы готовы вновь рассматривать их в следующем году после устранения недочётов», - сообщил Александр Братчиков.

Председатель бюджетного комитета отметил, что депутаты-одномандатники готовы содействовать реализации этих проектов в своих округах, и напомнил о том, что автором инициативы народного бюджетирования является псковский сенатор, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. «С этой инициативой Андрей Анатольевич обратился в правительство, её поддержали депутаты-единороссы в субъектах, реализация идей на местах осуществляется при их неизменном участии», - добавил Александр Братчиков.

Изменения, учитывающие механизм народного бюджетирования, были внесены в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и в «Бюджетный кодекс Российской Федерации» в начале 2021 года. Ранее идею поддержки народных инициатив за счёт бюджетных средств поддержал на заседании Совета по развитию местного самоуправления президент России Владимир Путин.