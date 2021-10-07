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Общество

Главный гериатр Псковской области: Людям старшего возраста необходимо вакцинироваться как можно скорее

Эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряжённой, несмотря на принимаемые руководством Псковской области меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, констатировала главный внештатный гериатр Псковской области, врач-терапевт ГБУЗ «Псковский госпиталь для ветеранов войн» Анастасия Яковлева.

Она подчеркнула, что общемировая практика признает вакцинацию первостепенным методом борьбы и устранения инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. При этом прививка не отменяет других мер профилактики – использование средств индивидуальной защиты и дезинфекции, соблюдение дистанции в общественных местах и следование иным правилам, предусмотренным указом губернатора.

«Вирусные инфекции, такие как  COVID-19, отличаются способностью обострять имеющиеся у людей хронические заболевания. Это, в свою очередь, может привести к тяжелому течению болезни и даже гибели пациента. Наиболее уязвимы перед вирусными инфекциями люди пожилого возраста. При этом риск развития осложнений при заболевании новой коронавирусной инфекцией увеличивается соразмерно возрасту пациента. При вакцинации же в организме человека не происходит патологических изменений в очагах хронического заболевания, поскольку прививка – это ввод антигена, а не вируса», - пояснила врач.

Анастасия Яковлева также добавила, что хронические заболевания не являются противопоказанием к вакцинации. «Однако рекомендуется прививаться в период, когда болезнь не в фазе обострения. Единственным противопоказанием к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции на введенные ранее вакцины. При этом определить наличие противопоказания может только врач», - отметила специалист.

«Опасность вирусных инфекций также связана с возрастными изменениями механизмов защиты организма, в частности, со снижением активности иммунитета. Прививка же дает возможность выработать организму антитела к COVID-19 в комфортных условиях, а не в условиях болезни. Прививка также обезопасит пациентов медицинских учреждений от возможных срывов плановых госпитализаций. Вакцинироваться необходимо всем! Людям старшей возрастной категории, не перенесшим болезнь, сделать это следует как можно быстрее. Тем, кто уже болел, следует пройти процедуру ревакцинации по истечении полугода после выздоровления», - подчеркнула врач.

Сделать прививку можно в учреждении здравоохранения по месту жительства или в мобильном пункте вакцинации.

Для граждан старше 70 лет в гериатрическом отделении Псковского госпиталя для ветеранов войн организована дополнительная услуга: запись на вакцинацию. В учреждении проводится консультирование пациентов, формирование списков лиц, готовящихся к прививанию, а также сама вакцинация (дата и время указываются дополнительно). Мероприятие осуществляется с учетом соблюдения всех правил безопасности граждан.

Регулярная вакцинация граждан от новой коронавирусной инфекции, гриппа и пневмококковой инфекции защитит население и обеспечит спокойную жизнь граждан.

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