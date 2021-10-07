Снимающие фильмы в Псковской области кинокомпании получат субсидии
Центр поддержки кинематографа на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области продолжает поддерживать отечественный кинематограф и предложил субсидии для кинокомпаний, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Кинокомпаниям могут вернуть часть затрат на производство фильмов, которые были сняты на территории Псковской области из областного бюджета.
Получить субсидии будет возможно при подаче заявки до 1 ноября в Театрально-концертную дирекцию и дождавшись результатов отбора.
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