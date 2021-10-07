Снимающие фильмы в Псковской области кинокомпании получат субсидии

12:48, 07 октября 2021, ПАИ

Центр поддержки кинематографа на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области продолжает поддерживать отечественный кинематограф и предложил субсидии для кинокомпаний, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Кинокомпаниям могут вернуть часть затрат на производство фильмов, которые были сняты на территории Псковской области из областного бюджета.

Получить субсидии будет возможно при подаче заявки до 1 ноября в Театрально-концертную дирекцию и дождавшись результатов отбора.