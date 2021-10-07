Жителя Гдовского района отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов

14:47, 07 октября 2021, ПАИ

Жителя Гдовского района отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов, сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Решением мирового судьи мужчина был обязан к уплате алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Более двух месяцев уплату средств он не производил, в связи с чем в октябре 2020 года был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 20 часов.

31 марта 2021 года в связи с тем, что мужчина так и не стал исполнять возложенные на него судом обязательства по выплате алиментов, был привлечён к уголовной ответственности и осужден к 6 месяцам исправительных работ. Однако выплату средств на содержание своего ребенка подсудимый так и не производил.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору суда от 31 марта 2021 года окончательно определено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

