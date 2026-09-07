Микроавтобус и грузовик столкнулись в Стругокрасненском районе
В Стругокрасненском районе в деревне Лудони водитель микроавтобуса не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком, сообщает канал «Псковская сводка» в MAX.
Водитель от медицинской помощи отказался.
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
На месте работают пожарные подразделения и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Комментарии: 0 Обсудить >>>