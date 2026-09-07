Микроавтобус и грузовик столкнулись в Стругокрасненском районе

16:06, 07 сентября 2026, ПАИ

В Стругокрасненском районе в деревне Лудони водитель микроавтобуса не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком, сообщает канал «Псковская сводка» в MAX.

Водитель от медицинской помощи отказался.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX









На месте работают пожарные подразделения и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.