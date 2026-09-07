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Происшествия

Микроавтобус и грузовик столкнулись в Стругокрасненском районе

В Стругокрасненском районе в деревне Лудони водитель микроавтобуса не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком, сообщает канал «Псковская сводка» в MAX.

Водитель от медицинской помощи отказался.

  • ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

На месте работают пожарные подразделения и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.

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