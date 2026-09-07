Пропавшего в лесу два дня назад мужчину разыскивают в Псковской области
Пропавшего 50-летнего Сергея Федотова разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Мужчина проживает в селе Новоселье Стругокрасненского района. 5 сентября он ушёл в лес и не вернулся.
Ростом он 180 сантиметров, худощавого телосложения, у него русые волосы, голубые глаза.
Пропавший был одет в голубую куртку, тёмно-синий комбинезон, светлую футболку, чёрные резиновые сапоги и зелёную панаму.
Также в Псковской области продолжают искать 81-летнего Михаила Никитина и Андрея Соловьёва.