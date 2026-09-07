В Псковской области посредник присвоил 8 млн рублей покупателей земли и квартиры

12:29, 07 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при сделках с недвижимостью. Перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в двух преступлениях, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, первое преступление произошло 29 сентября 2023 года. Мужчина выступал посредником при продаже земельных участков и получил от покупателя более 5 млн рублей. Однако продавцу деньги он не передал, а присвоил и распорядился ими по своему усмотрению. В результате покупателю был причинен ущерб в особо крупном размере.

Еще один эпизод связан с покупкой квартиры. 18 октября 2023 года обвиняемый, являющийся индивидуальным предпринимателем, заключил с местной жительницей предварительный договор уступки требования на приобретение однокомнатной квартиры стоимостью около 3 млн рублей.

Женщина передала ему всю сумму, однако, как установило следствие, мужчина не имел полномочий распоряжаться этой квартирой и заранее знал, что не сможет выполнить обязательства по договору.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.