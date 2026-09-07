Школьник из Острова получит компенсацию за нападение бездомной собаки

12:53, 07 сентября 2026, ПАИ

Островский городской суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда в пользу 10-летнего мальчика, которого укусила безнадзорная собака, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Нападение произошло 16 мая 2026 года. Ребёнок шёл на занятия, когда на него бросилась собака. Школьника доставили в больницу с раной правой голени – врачи назначили лечение и вакцинацию от бешенства. После происшествия мальчик долго жаловался на боль в ноге, на коже остались следы от укуса. Кроме того, он начал бояться собак.

Суд установил, что травма напрямую связана с нападением бездомного животного. Ответственность за нападение возложена на орган местного самоуправления, на который законом возложены полномочия по организации мероприятий с безнадзорными животными.

В итоге суд постановил выплатить ребёнку 10 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда.