Молодой мужчина пострадал в ДТП на трассе М-9 «Балтия» в Великолукском районе
Водитель автомобиля Renault Boxer не справился с управлением – машина вылетел в кювет на 427-м километре трассы М-9 «Балтия» в Великолукском районе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
В результате ДТП пострадал водитель – мужчина 2006 года рождения. Его с травмами госпитализировала бригада скорой помощи.
На месте работают спасатели ПСО и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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