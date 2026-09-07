Молодой мужчина пострадал в ДТП на трассе М-9 «Балтия» в Великолукском районе

18:53, 07 сентября 2026, ПАИ

Водитель автомобиля Renault Boxer не справился с управлением – машина вылетел в кювет на 427-м километре трассы М-9 «Балтия» в Великолукском районе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





В результате ДТП пострадал водитель – мужчина 2006 года рождения. Его с травмами госпитализировала бригада скорой помощи.

На месте работают спасатели ПСО и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.