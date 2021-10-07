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Происшествия

Житель Порхова запинал насмерть женщину и получил срок

Пьяный порховец забил насмерть женщину, у которой выпивал. Фото Вконтакте

1 октября 2021 года Порховский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого жителя Порхова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сегодня Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что 22 февраля 2021 года подсудимый и иные лица находились в гостях у потерпевшей, где они распивали спиртные напитки. Когда потерпевшая спала в комнате, подсудимый на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений скинул женщину с дивана на пол и нанес ногой не менее восьми ударов в область грудной клетки, чем причинил ей телесные повреждения, которые повлекли за собой тяжкий вред здоровью, закончившийся смертельным исходом.

Подсудимый сам пришел в полицию и сообщил о случившемся. Попросил прощения у потерпевшей стороны. Свою вину признал полностью.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

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