Нейросеть будет прослушивать студентов и учеников школ в Екатеринбурге

19:32, 07 октября 2021, ПАИ

В школах Екатеринбурга установят хитрые камеры, которые будут прослушивать учеников. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Нейросеть будет расшифровывать звуки, например, битого стекла или передёргивания затвора, слова вроде «ударю, взорву, застрелю, бомба» и передавать сигнал группе быстрого реагирования. Внедрить систему решили после стрельбы в казанской гимназии и Пермском университете.

В департаменте образования отмечают, что эти системы не дешевые, но они готовы их закупить.