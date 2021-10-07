Нейросеть будет прослушивать студентов и учеников школ в Екатеринбурге
В школах Екатеринбурга установят хитрые камеры, которые будут прослушивать учеников. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Нейросеть будет расшифровывать звуки, например, битого стекла или передёргивания затвора, слова вроде «ударю, взорву, застрелю, бомба» и передавать сигнал группе быстрого реагирования. Внедрить систему решили после стрельбы в казанской гимназии и Пермском университете.
В департаменте образования отмечают, что эти системы не дешевые, но они готовы их закупить.
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