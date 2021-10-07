Псков готовится отметить 300-летие российской прокуратуры

21:14, 07 октября 2021, ПАИ

Сегодня в администрации Псковской области прошло заседание по подготовке мероприятий к 300-летию российской прокуратуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Кроме главы региона Михаила Ведерникова, участие в нем приняли прокурор Псковской области Иван Грибов и руководители профильных управлений администрации области, региональных комитетов. Речь шла о благоустройстве сквера у здания Псковской прокуратуры и о создании памятника Петру Первому в честь юбилея ведомства.



Главный архитектор Псковской области — начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации региона Евгений Шапкин сообщил о том, что внешний вид монумента утвержден. Кроме того, согласован план благоустройства сквера, отметил он.

Еще одной темой обсуждения стало развитие территории прибрежной зоны реки Великой в Пскове, отведенной под создание парковой зоны.

«Подготовительный этап мы уже прошли, документация сформирована, необходимые согласования получены», — подчеркнул губернатор Псковской области.



Михаил Ведерников поддержал идею Ивана Грибова о том, чтобы включить часть территории парка в перечень объектов рейтингового голосования за благоустройство общественных пространств на следующий год.

О проведении спортивных мероприятий, приуроченных к юбилею ведомства, рассказала и.о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова. Так, два мероприятия — соревнования по волейболу и футболу — уже состоялись. Шахматный турнир перенесен на октябрь, в настоящее время окончательная дата его проведения не определена ввиду неустойчивой эпидемиологической обстановки в регионе.

Также на совещании подробно рассмотрена подготовка культурной программы к проведению мероприятий в честь юбилея ведомства. Уже завершены съемки документального фильма, режиссерско-постановочная группа приступила к производству монтажа. Подготовлены несколько вариантов концертной программы. В настоящее время идет процедура согласования окончательного варианта и приглашение артистов. Кроме того, сформирован обширный план культурных мероприятий — в течение 2022 года будут проводиться тематические выставки, экскурсии и викторины.