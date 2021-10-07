Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псков готовится отметить 300-летие российской прокуратуры

В администрации Псковской области обсудили планы мероприятий к юбилею российской прокуратуры. Фото пресс-служба администрации Псковской области

Сегодня в администрации Псковской области прошло заседание по подготовке мероприятий к 300-летию российской прокуратуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Кроме главы региона Михаила Ведерникова, участие в нем приняли прокурор Псковской области Иван Грибов и руководители профильных управлений администрации области, региональных комитетов. Речь шла о благоустройстве сквера у здания Псковской прокуратуры и о создании памятника Петру Первому в честь юбилея ведомства.

Главный архитектор Псковской области — начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации региона Евгений Шапкин сообщил о том, что внешний вид монумента утвержден. Кроме того, согласован план благоустройства сквера, отметил он.

Еще одной темой обсуждения стало развитие территории прибрежной зоны реки Великой в Пскове, отведенной под создание парковой зоны.

«Подготовительный этап мы уже прошли, документация сформирована, необходимые согласования получены», — подчеркнул губернатор Псковской области.

Михаил Ведерников поддержал идею Ивана Грибова о том, чтобы включить часть территории парка в перечень объектов рейтингового голосования за благоустройство общественных пространств на следующий год.

О проведении спортивных мероприятий, приуроченных к юбилею ведомства, рассказала и.о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова. Так, два мероприятия — соревнования по волейболу и футболу — уже состоялись. Шахматный турнир перенесен на октябрь, в настоящее время окончательная дата его проведения не определена ввиду неустойчивой эпидемиологической обстановки в регионе.

Также на совещании подробно рассмотрена подготовка культурной программы к проведению мероприятий в честь юбилея ведомства. Уже завершены съемки документального фильма, режиссерско-постановочная группа приступила к производству монтажа. Подготовлены несколько вариантов концертной программы. В настоящее время идет процедура согласования окончательного варианта и приглашение артистов. Кроме того, сформирован обширный план культурных мероприятий — в течение 2022 года будут проводиться тематические выставки, экскурсии и викторины.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

07 октября 2021

Псков готовится отметить 300-летие российской прокуратуры
07 октября 2021

Зампрокурора Псковской области Сергея Левшакова назначили на новую должность в Челябинске
07 октября 2021

Сегодня в псковском парке высадили саженцы сосен и кусты сирени
07 октября 2021

Нейросеть будет прослушивать студентов и учеников школ в Екатеринбурге
07 октября 2021

«Главная тема»: Любимые места Псковской области
07 октября 2021

Туристский информационный центр Псковской области предлагает карты туриста

07 октября 2021

Псковичей просят помочь с лечением двух подопечных приюта «Лесопилка», попавших в беду
07 октября 2021

Видео: Топ-3 альтернативных достопримечательностей региона – Гдовская крепость

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...