Зампрокурора Псковской области Сергея Левшакова назначили на новую должность в Челябинске

21:09, 07 октября 2021, ПАИ

Заместителя прокурора Псковской области Сергея Левшакова назначили на новую должность в связи с ротацией, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной прокуратуры.

Приказом генерального прокурора России Игоря Краснова от 7 октября 2021 года № 951-к старший советник юстиции Сергей Левшаков назначен на должность заместителя прокурора Челябинской области.

Сергей Левшаков родился в 1961 году в городе Невельск Сахалинской области. В 1989 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт (Москва). В органах прокуратуры служит с 1990 года. Свой трудовой путь начал со стажера следователя Рославльской межрайонной прокуратуры Смоленской области. В разное время работал старшим помощником Рославльского межрайонного прокурора Смоленской области, прокурором Ершичского района Смоленской области, заместителем начальника отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Смоленской области, старшим помощником прокурора Смоленской области по оперативному учету, статистике и правовому обеспечению. С 2006 года трудился начальником отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Смоленской области. С 29 октября 2010 года занимал должность заместителя прокурора Псковской области.