К концу года цены на продукты вырастут на 5,3%

08:38, 08 октября 2021, ПАИ

Непродовольственные товары больше всех подорожают к концу года. На втором месте - производственные товары без учета овощей и фруктов, следует из материалов прогноза социально-экономического развития РФ на 2022-2024 годы, подготовленного Минэкономразвития. Об этом пишет ТАСС.

Минэкономразвития ожидает рост цен на непродовольственные товары к концу года на 7,2%, стоимость производственных товаров без учета овощей и фруктов вырастет на 6,6%, продовольственные товары в целом подорожают на 5,3%. Самое незначительное повышение ожидается на тарифы ЖКХ - 3,8%.

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в России в сентябре ускорилась до 7,4% против 6,68% в августе. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,6%. Отмечается, что продовольственные товары в сентябре подорожали на 0,99% по сравнению с августом и на 9,21% в годовом выражении, непродовольственные товары подорожали на 0,64% и на 8,06% соответственно. При этом наибольший рост наблюдался у плодоовощной продукции, что нетипично для данного месяца. Так, помидоры в России в сентябре 2021 года подорожали на 24,9% по сравнению с показателем за август, огурцы - на 17,3%, апельсины - на 12,9%. В Минпромторге назвали закономерным увеличение стоимости некоторых видов овощей в осенне-зимний сезон.