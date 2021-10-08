В Пскове ожидается до +15 градусов 8 октября

09:04, 08 октября 2021, ПАИ

8 октября в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Псковский гидрометцентр. Будет дуть ветер южных направлений умеренный. Температура днем +10...+15, ночью 0...+5, на севере +1...+5.

В Пскове температура днем +13...+15. В Великих Луках температура днем +13...+15.