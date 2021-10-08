В Пскове ожидается до +15 градусов 8 октября
8 октября в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Псковский гидрометцентр. Будет дуть ветер южных направлений умеренный. Температура днем +10...+15, ночью 0...+5, на севере +1...+5.
В Пскове температура днем +13...+15. В Великих Луках температура днем +13...+15.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как именно вы пользуетесь услугами почты?
08 октября 2021
Главный акушер Минздрава: В России не зафиксировано случаев осложнений при вакцинации беременных от COVID-19