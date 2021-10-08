Четыре случая возгорания произошло в Псковской области за сутки

09:29, 08 октября 2021, ПАИ

Три автомобиля и одна нежилая постройка сгорели в Псковской области 7 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

В 06:32 в Порховском районе в деревне Павы на улице Ленинградской в грузовом автомобиле ДАФ 2008 года выпуска с прицепом сгорело правое переднее колесо, огнем повреждена обшивка прицепа на площади 3 м2.

Причина – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

В 06:42 в Псковском районе в деревне Яблонец в СНТ «Заря» сгорел садовый дом размером 4х5 метров.

Причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 12:33 в Великолукском районе в деревне Переслегино сгорел автомобиль «Ауди А6» 2000 года выпуска.

Причина – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В 14:28 в Стругокрасненском районе во Владимирском Лагере сгорел автомобиль «Ленд Ровер Фрилендер» 1998 года выпуска.

Причина – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.