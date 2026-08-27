Предстоящие избирательные кампании обсудили Игорь Сопов и курсанты УФСИН

18:19, 27 августа 2026, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов встретился с коллективом Северо-Западного таможенного управления и с курсантами Псковского филиала Университета ФСИН России сегодня, 27 августа. Мероприятие прошло в рамках кампании по информированию избирателей при поддержке общества «Знание», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального избиркома.

В ходе диалога участники обсудили предстоящие избирательные кампании на территории региона, способы голосования и современные цифровые сервисы, которые делают участие в выборах удобнее.

«Подобные встречи – важный шаг к тому, чтобы каждый избиратель был хорошо осведомлён о своих правах и возможностях. Открытый диалог помогает укрепить доверие к избирательной системе и подчёркивает важность осознанного подхода к голосованию», – отметили в избиркоме.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.