Псковские медийщики приглашаются к участию в конкурсе «Россия – мои горизонты»

18:48, 27 августа 2026, ПАИ

У псковских журналистов, блогеров, SMM-специалистов, редакторов цифровых платформ и авторов медиапроектов, работающих с темой образования и профориентации, появился шанс представить своё творчество и регион на федеральном уровне. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Для этого нужно принять участие в премии «Россия – мои горизонты». В этом году у премии впервые появилась специальная номинация «Профориентация в кадре», созданная совместно с Мастерской новых медиа. Участвовать в номинации могут авторы, которые просто и интересно рассказывают о профессиях и о том, как школьники и студенты выбирают свою карьеру.

Премия «Россия – мои горизонты» объединяет тех, кто помогает школьникам сделать первые шаги к осознанному выбору профессии. Сегодня подростки всё чаще узнают о разных сферах из видео, соцсетей и медиа. Благодаря таким историям они знакомятся с работой инженеров, врачей, учёных, рабочих и представителей креативных индустрий, открывают для себя новые возможности и начинают задумываться о будущем.

Подать заявку можно до 3 сентября 2026 года на официальном сайте.

Участники смогут представить свои проекты, обменяться опытом, получить обратную связь от экспертов и рассказать о своих практиках на федеральном уровне. Церемония награждения пройдёт в рамках форума «Россия – мои горизонты» 30 сентября 2026 года в Москве.

Премия проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Фонда гуманитарных проектов, оператора единой модели профориентации «Билет в будущее».

Ранее сообщалось, что конкурс «Есть идея» даст псковичам возможность получить до 300 тысяч рублей на реализацию проектов.