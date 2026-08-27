Фестивали патриотического и театрального искусства пройдут в сентябре в Псковской области

17:54, 27 августа 2026, ПАИ

В Псковской области в сентябре состоятся фестивали патриотического и театрального искусства. Об этом в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в программе «Минкульт» сегодня, 27 августа, сообщила директор Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова.

Говоря о ближайших планах, Наталья Белова сообщила, что 13 сентября в Стругах Красных состоится фестиваль патриотического искусства «Родина героев». «Мы стараемся выезжать в муниципалитеты, чтобы все площадки развивались», – отметила она.

27 сентября в Себеже пройдёт фестиваль самодеятельного театрального искусства «В Себеж к Гердту». Белова добавила, что сразу после эфира у неё запланирована встреча с работниками Себежского муниципального округа для обсуждения этого мероприятия. Также в планах центра – фестиваль творчества пожилых людей, мероприятия ко Дню народного единства и много других мероприятий.

Разговор в студии был приурочен к неделе культуры народа сето, которая проходит в регионе с 22 по 28 августа. Напомним, 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.