В Псковской области усиливают работу по выявлению нелегальной занятости

17:14, 27 августа 2026, ПАИ

В Псковской области усиливают работу по выявлению нелегальной занятости. Этот вопрос обсудили на заседании Межведомственной комиссии под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Участники заседания обсудили правоприменительную практику и меры прокурорского реагирования. Для работника легальное трудоустройство — это официальная зарплата, оплачиваемый отпуск и больничный, пенсионные и социальные гарантии. Для работодателя — стабильная работа без рисков, связанных с нарушением трудового законодательства, добавили в министерстве труда и занятости Псковской области.

«Работа по выявлению нелегальной занятости должна быть системной и непрерывной», — отметила министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова.

По итогам встречи муниципальным рабочим группам поручено усилить контроль за соблюдением трудового законодательства в отраслях с сезонным характером работы. Проверка обращений и информации о возможных нарушениях будет проводиться непосредственно в период пиковой активности с привлечением представителей прокуратуры.

Ранее сообщалось, что более 860 жителей Псковской области подали заявки на переобучение в рамках нацпроекта «Кадры».