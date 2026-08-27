В Псковской области усиливают работу по выявлению нелегальной занятости
В Псковской области усиливают работу по выявлению нелегальной занятости. Этот вопрос обсудили на заседании Межведомственной комиссии под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Участники заседания обсудили правоприменительную практику и меры прокурорского реагирования. Для работника легальное трудоустройство — это официальная зарплата, оплачиваемый отпуск и больничный, пенсионные и социальные гарантии. Для работодателя — стабильная работа без рисков, связанных с нарушением трудового законодательства, добавили в министерстве труда и занятости Псковской области.
«Работа по выявлению нелегальной занятости должна быть системной и непрерывной», — отметила министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова.
По итогам встречи муниципальным рабочим группам поручено усилить контроль за соблюдением трудового законодательства в отраслях с сезонным характером работы. Проверка обращений и информации о возможных нарушениях будет проводиться непосредственно в период пиковой активности с привлечением представителей прокуратуры.
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