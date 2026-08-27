Михаил Ведерников оценил готовность Тямшанской гимназии к новому учебному году

18:56, 27 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в Псковский округ посетил Тямшанскую гимназию. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов

































В образовательном комплексе два здания: в одном располагается гимназия, в другом – детский сад. Всего в гимназии обучаются 320 учеников, детский сад посещают 92 воспитанника.

В рабочем визите также приняли участие председатель областного Заксобрания Александр Котов, заместитель губернатора Ольга Тимофеева, глава Псковского округа Наталья Фёдорова и депутат муниципального Собрания Андрей Ключко.

Вместе с губернатором они осмотрели музейную зону. Стену памяти обновили на средства гранта. На стендах представлены подвиги героев, страницы школьной летописи и Доска почёта. Михаил Ведерников похвалил сотрудников за проделанную работу.

Также главе региона продемонстрировали большой спортивный зал, отремонтированный в рамках нацпроекта «Образование». В помещении перебрали полы, заменили освещение и побелили потолок. Кроме того, гостям показали столовую, рассчитанную на одновременное питание 140 детей. Сотрудники столовой заверили, что питание в гимназии качественное и нравится детям.

Губернатор зашёл в учебные классы, кабинеты труда и домоводства и в библиотеку. В школе ежегодно обновляют фонд учебников, ученики получают новые пособия.

Штат гимназии насчитывает 66 сотрудников, 33 из них имеют высшую квалификационную категорию. Кадрового дефицита в целом нет, однако остаётся потребность в учителе информатики. Для привлечения специалистов в районе уже приобрели четыре квартиры.

Особое внимание уделили кабинету «Точка роста»: здесь проходят уроки информатики и частично технологии, занятия по 3D‑моделированию и робототехнике.

Ранее сообщалось, что умная спортплощадка в Тямше почти полностью готова к эксплуатации.