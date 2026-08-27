Площадь Ленина в Пскове украсили сиренью «Маршал Малиновский»

17:45, 27 августа 2026, ПАИ

В Пскове продолжаются работы по компенсационной посадке зелёных насаждений. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере Max. На площади Ленина рядом с библиотекой имени И. И. Василёва высадили 10 кустов сирени сорта «Маршал Малиновский».

По словам Бориса Елкина, этот сорт был выведен учёными Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. Первые саженцы сирени «Маршал Малиновский» появились на Поклонной горе – их высадили к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Во время цветения кусты будут радовать пышными крупными соцветиями: они покрываются большими гроздьями, которые сделают это пространство по-настоящему нарядным», – отметил глава Пскова.

Работы по озеленению планируют продолжить на других городских территориях.

Ранее сообщалось, что новые деревья на улице Некрасова в Пскове посадят весной.