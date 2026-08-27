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Площадь Ленина в Пскове украсили сиренью «Маршал Малиновский»

В Пскове продолжаются работы по компенсационной посадке зелёных насаждений. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере Max. На площади Ленина рядом с библиотекой имени И. И. Василёва высадили 10 кустов сирени сорта «Маршал Малиновский».

Фото: канал Бориса Елкина в мессенджере Max

По словам Бориса Елкина, этот сорт был выведен учёными Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. Первые саженцы сирени «Маршал Малиновский» появились на Поклонной горе – их высадили к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Во время цветения кусты будут радовать пышными крупными соцветиями: они покрываются большими гроздьями, которые сделают это пространство по-настоящему нарядным», – отметил глава Пскова.

Работы по озеленению планируют продолжить на других городских территориях.

Ранее сообщалось, что новые деревья на улице Некрасова в Пскове посадят весной.

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