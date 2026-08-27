Умная спортплощадка в Тямше почти полностью готова к эксплуатации

18:29, 27 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проинспектировал ход строительства умной спортивной площадки в деревне Тямша Псковского района. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Объект находится практически в полной готовности, однако пока не сдан в эксплуатацию. Сегодня губернатору показали имеющуюся коробку: сейчас ведётся составление сметы, в дальнейшем площадку планируют задействовать с учётом накопленного опыта. При доработках предстоит снять верхний слой покрытия и восстановить щиты – после этого работы будут завершены.

В рабочей поездке главу региона сопровождали председатель областного Заксобрания Александр Котов, заместитель губернатора Ольга Тимофеева, глава Псковского округа Наталья Фёдорова и депутат муниципального Собрания Андрей Ключко.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников осмотрел бассейн псковской спортшколы «Барс» сегодня, 27 августа.