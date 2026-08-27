Умная спортплощадка в Тямше почти полностью готова к эксплуатации
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проинспектировал ход строительства умной спортивной площадки в деревне Тямша Псковского района. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Объект находится практически в полной готовности, однако пока не сдан в эксплуатацию. Сегодня губернатору показали имеющуюся коробку: сейчас ведётся составление сметы, в дальнейшем площадку планируют задействовать с учётом накопленного опыта. При доработках предстоит снять верхний слой покрытия и восстановить щиты – после этого работы будут завершены.
В рабочей поездке главу региона сопровождали председатель областного Заксобрания Александр Котов, заместитель губернатора Ольга Тимофеева, глава Псковского округа Наталья Фёдорова и депутат муниципального Собрания Андрей Ключко.
Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников осмотрел бассейн псковской спортшколы «Барс» сегодня, 27 августа.
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