О безопасной дневной норме сахара рассказал эксперт

09:31, 08 октября 2021, ПАИ

Взрослому человеку в день можно съедать не более 50 г сахара, в этот показатель входит и добавленный в соусы, полуфабрикаты и хлебобулочные изделия сахар. Об этом заявила врач-диетолог Дарья Русакова, основываясь на рекомендациях ВОЗ, пишет газета «Известия».

«Людям, которые ведут здоровый образ жизни, следят за фигурой или хотят изменить массу тела, нужно снизить потребление сахара до 25 граммов в сутки. Нужно полностью отказаться от сахара добавленного, потому что он не приносит пользы. В условиях города все углеводы откладываются в жиры и могут привести к развитию сахарного диабета и других метаболических нарушений», - рассказала эксперт.

При этом Дарья Русакова отметила, что сахар можно заменить на другие источники углеводов — фрукты, овощи. В составе которых — пищевые волокна, они помогают глюкозе не всасываться быстро. Эксперт посоветовала не увлекаться сахарозаменителями, поскольку они могут приводить к развитию онкологических заболеваний.