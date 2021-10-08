Главный акушер Минздрава: В России не зафиксировано случаев осложнений при вакцинации беременных от COVID-19

11:31, 08 октября 2021, ПАИ

При вакцинации от коронавируса беременных женщин в России не выявлено никаких осложнений. Об этом заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян, сообщает РИА «Новости».

«Не замечено, ни разу, никаких осложнений. Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи. У нас нет таких данных, и в мировом масштабе тоже нет. В мире имеется примерно 150 тысяч человек, которые были привиты, вакцинированы, не зная, что они беременны», – отметила специалист и добавила, что некоторые привитые уже успели родить и роды прошли без осложнений.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».