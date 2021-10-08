На 58% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области

14:58, 08 октября 2021, ПАИ

В Псковской области план по вакцинации от коронавируса выполнен на 58%. Об этом сообщила и. о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 8 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

С начала пандемии наибольший уровень заболеваемости зафиксировали в Плюсском, Новосокольническом, Дедовичском, Псковском, Опочецком и других районах. Меньше всего заболевших зафиксировали в Дновском, Локнянском, Себежском и Печорском районах.