На 58% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области
В Псковской области план по вакцинации от коронавируса выполнен на 58%. Об этом сообщила и. о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 8 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.
С начала пандемии наибольший уровень заболеваемости зафиксировали в Плюсском, Новосокольническом, Дедовичском, Псковском, Опочецком и других районах. Меньше всего заболевших зафиксировали в Дновском, Локнянском, Себежском и Печорском районах.
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