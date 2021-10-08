Ограничения по коронавирусу в Псковской области могут продлить до 30 ноября

15:04, 08 октября 2021, ПАИ

В Псковской области ограничения по коронавирусу могут продлить до 30 ноября. Об этом заявила и. о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко на заседании оперштаба 8 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Елены Припутенко, в условиях подъема заболеваемости коронавирусом, роста заболеваемости ОРВИ необходимо усилить в регионе контроль за соблюдением масочного режима, уделить внимание максимальному охвату прививками.

Кроме того, она считает, что необходимо усилить контроль за соблюдением контактными лицами режима изоляции.

«Также необходимо руководителям хозяйственных субъектов обеспечить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, обратить внимание на готовность к холодному режиму года, соблюдение температурного режима, обязательно проводить термометрию, усилить дезинфекционный режим, особенно на объектах общественного транспорта», - подчеркнула и. о. главы ведомства.