Активнее всего от коронавируса прививаются жители Псковского района

15:20, 08 октября 2021, ПАИ

Активнее всего от коронавируса прививаются жители Псковского района, сообщила на оперштабе 8 октября председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Также в лидерах кампании по вакцинации от COVID-19 - Себежский, Палкинский, Пушкиногорский и Островский районы. Хуже всего дела обстоят в Усвятском, Пыталовском, Красногородском, Невельском и Печорском районах.

По словам Марины Гаращенко, псковичи могут привиться от коронавируса и гриппа не только в стенах поликлиники, но также в прививочных пунктах, размещенных в торговых центрах. Сейчас псковичам доступны три вида вакцины от COVID-19 - «Спутник-V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона». Дети и беременные пациентки смогут вакцинироваться только в поликлиниках.