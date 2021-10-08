Активнее всего от коронавируса прививаются жители Псковского района
Активнее всего от коронавируса прививаются жители Псковского района, сообщила на оперштабе 8 октября председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.
Также в лидерах кампании по вакцинации от COVID-19 - Себежский, Палкинский, Пушкиногорский и Островский районы. Хуже всего дела обстоят в Усвятском, Пыталовском, Красногородском, Невельском и Печорском районах.
По словам Марины Гаращенко, псковичи могут привиться от коронавируса и гриппа не только в стенах поликлиники, но также в прививочных пунктах, размещенных в торговых центрах. Сейчас псковичам доступны три вида вакцины от COVID-19 - «Спутник-V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона». Дети и беременные пациентки смогут вакцинироваться только в поликлиниках.
Как именно вы пользуетесь услугами почты?
33 протокола составили на псковичей за нарушение масочного режима в автобусах за неделю
Доля вакцинированных сотрудников «контактных» сфер в Псковской области увеличивается до 80%
Систему QR-кодов для посещения концертов, кафе и фитнеса внедрят в Псковской области