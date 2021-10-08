33 протокола составили на псковичей за нарушение масочного режима в автобусах за неделю

15:22, 08 октября 2021, ПАИ

За неделю с 1 по 8 октября на псковичей составили 33 протокола за нарушение масочного режима в автобусах. Об этом сообщил руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 8 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам спикера, контрольные мероприятия проводятся в автобусах «Псковпассажиравтотранса» и частных перевозчиков. С 1 сентября по 1 октября сотрудниками комитета по транспорту было составлено 12 протоколов. За последнюю неделю число составленных протоколов увеличилось более чем в 2,5 раза.

Также проходят рейды на железнодорожном транспорте. С октября количество рейдов было увеличено. Очередной рейд запланирован на 11 октября.

«В легковом такси перевозки тоже контролируются, проверено порядка 50 автомобилей, составлено три протокола за нарушение масочного режима», - отметил Стармолотов.

По словам спикера, в аэропорту Пскова соблюдаются все необходимые требования Роспотребнадзора. На автовокзалах и автостанциях также проводятся все необходимые мероприятия.