Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО
В сентябрьском медиарейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял третье место. В прошлом месяце глава региона занимал четвёртую позицию рейтинга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.
На первом месте оказался губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на втором – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В общем рейтинге глав регионов Михаил Ведерников занял 28 место (в прошлом месяце – 37 место). Возглавил список мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на третьем – губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 68 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
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