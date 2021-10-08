Видео: Изъятые по уголовным делам наркотики сожгли в Псковской области
В Псковской области сотрудники регионального управления приняли участие в уничтожении наркотических средств, изъятых по уголовным делам, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Межведомственная комиссия в составе представителей следственного управления следственного комитета РФ по Псковской области, Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, Северо-Западного управления Росприроднадзора, комитета по здравоохранению Псковской области, с участием представителя военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону, при содействии Управления Росгвардии по Псковской области, на основании судебных решений сожгла наркотики и психотропные вещества.
Уничтоженные наркотики были изъяты в разное время из незаконного оборота оперативными сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ, подразделениями собственной безопасности ФСИН, а также следователями СК в рамках производства предварительного расследования по уголовным делам, которые находились в компетенции ведомства.
Среди уничтоженных вещественных доказательств были наркотические средства и психотропные вещества растительного и синтетического происхождения.
Практически все осужденные по уголовным делам приговорены к лишению свободы. Максимальный тюремный срок, назначенный судом одному из виновных, составил семь лет.
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