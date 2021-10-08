Складское помещение горит в Псковском районе
В деревне Уграда д.22 происходит горение складского помещения под макулатуру размером 30х12 метров, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Службы пожарной охраны локализовали возгорание.
На месте возгорания находится 15 единиц техники, 16 человек личного состава и оперативная группа главного управления.
Пострадавших нет.
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08 октября 2021
Публикуем видео с места возгорания склада в деревне Уграда