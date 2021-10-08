Складское помещение горит в Псковском районе

18:20, 08 октября 2021, ПАИ

В деревне Уграда д.22 происходит горение складского помещения под макулатуру размером 30х12 метров, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Службы пожарной охраны локализовали возгорание.

На месте возгорания находится 15 единиц техники, 16 человек личного состава и оперативная группа главного управления.

Пострадавших нет.