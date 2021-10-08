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Происшествия

Складское помещение горит в Псковском районе

В Псковской области горит складское помещение. Фото ПАИ

В деревне Уграда д.22 происходит горение складского помещения под макулатуру размером 30х12 метров, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Службы пожарной охраны локализовали возгорание.

На месте возгорания находится 15 единиц техники, 16 человек личного состава и оперативная группа главного управления.   

Пострадавших нет.

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