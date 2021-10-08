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Общество

В Псковской области прошли съёмки виртуальных путешествий в 3D

На этой неделе в Псковской области впервые прошли съемки виртуальных путешествий по Псковской области 3-D формата с эффектом полного погружения за счет специальных очков. VR-туры будут включать 6 объектов и организованы общественным центром эффективного сельского хозяйствования и садоводства.Об этом ПАИ сообщили организаторы проекта.

Инновационные путешествия будут бесплатно доступны в 2022 г. для школьников и людей с особенностями развития в рамках социального проекта «Виртуальное путешествие по Псковской области», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Итоги конкурса стали известны 24 сентября, а уже 30 сентября были проведены мероприятия по проекту, а на этой недели успешно прошли съемки путешествия в самую красивую пору – «Золотую осень»!

Виртуальный тур – это инновационный метод отображения трехмерного пространства на экране, которое сопровождается привязкой дополнительных мультимедийных информационных компонентов: 3D объекты, видео и фотогалерея, поясняющие надписи, всплывающие окна с информацией, графически оформленные клавиши управления.

Это образовательно-познавательные туры, а также инновационная форма туризма. Результат проекта – 2 VR-путешествий – будет размещен в бесплатном приложении «VR Baikal» и на YouTube-канале позволит расширить целевую группу на огромное количество русско- и англоязычных пользователей, не менее 500 человек.

Анна Войченко, руководитель проекта рассказала о новой работе.

 «Мы создали рабочую группу, делаем план путешествий, готовим и проводим съемку «Золотой осенью». Для этого соавтором, режиссером виртуальных путешествий выбран идейный, талантливый человек - Кирилл Казаков, руководитель проекта «VR Baikal», победитель всероссийского конкурса «Бизнес-Успех»-2021, руководитель образовательных проектов, автор незабываемого путешествия на Байкал. Далее монтаж, закупка специальных очков виртуальной реальности и презентация, проведение виртуальных туров, получение обратной связи. Для туров мы выбрали Псково-Печорский Свято-Успенский монастырь, Кремль, памятник А.Невскому («Ледовое побоище») с учетом 800-летия А.Невского, объявленного Президентом РФ на 2021 г., Изборскую крепость и два современных диковинных хозяйства, отражающих самобытность региона – Органик-центр «Активное село» и Хлебный хутор». - рассказала Анна Войченко.

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