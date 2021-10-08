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Как уберечь ребёнка от выпадения из окна, рассказала псковская полиция

Последний страшный шаг ребёнка можно предупредить. Фото spbdnevnik.ru

Следствием недостаточного контроля за детьми становятся различные происшествия с ними. В частности, несмотря на разъяснительную работу, широко проводимую полицией и представителями других заинтересованных ведомств среди населения, по-прежнему отмечаются случаи выпадения детей из окон жилищ, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. К сожалению, с такими фактами приходится сталкиваться и в нашем регионе.

Как правило, подобное несчастье происходит при отсутствии должного контроля со стороны взрослых. Зачастую, малолетние члены семьи из любопытства самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки стоящие рядом с окном предметы, опираются на противомоскитную сетку и падают вниз на улицу вместе с ней.

Уважаемые родители!  УМВД России по Псковской области обращается к вам с настоятельным требованием не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и свободным выходом на балкон даже ненадолго, поскольку это может привести к трагическим последствиям.

Для того, чтобы этого избежать, необходимо придерживаться следующих простых правил:

– никогда не оставляйте своих маленьких подопечных без присмотра;

– не рассчитывайте на антимоскитные сетки, поскольку они не предназначены для защиты от падений;

– постарайтесь не ставить мебель рядом с окнами, чтобы исключить для ребенка возможность залезть на подоконник;

– регулярно проверяйте фурнитуру окон и сами рамы на прочность, чтобы исключить возможность самопроизвольного или слишком легкого открывания;

– установите на окна специальные устройства (ограничители, блокираторы, фиксаторы и т.д.), которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно;

– не допускайте, чтобы дети одни играли возле открытых окон.

Не забывайте об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению своих детей. Помните, что только бдительное и внимательное отношение к детям со стороны родителей поможет избежать серьезных неприятностей!

 

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