Спиртное и продукты пытался украсть пскович из магазина на улице Труда
31-летний житель Пскова пытался похитить спиртное из магазина на улице Труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
8 октября поступило сообщение из охраняемого магазина на улице Труда. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который пронес через кассу продукты и спиртные напитки, не заплатив за них.
Ущерб составил 2070 рублей. По данному факту проводится проверка.
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