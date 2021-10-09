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Происшествия

Спиртное и продукты пытался украсть пскович из магазина на улице Труда

31-летний житель Пскова пытался похитить спиртное из магазина на улице Труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

8 октября поступило сообщение из охраняемого магазина на улице Труда. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который пронес через кассу продукты и спиртные напитки, не заплатив за них.

Ущерб составил 2070 рублей. По данному факту проводится проверка.

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