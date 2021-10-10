В Псковском районе зачинщики ДТП скрылись с места происшествия
На улице Киевской в деревне Подборовье-3 Псковского района автомобиль съехал в кювет, зацепив электрический столб, передает корреспондент Псковского агентства информации. В результате аварии машина перевернулась.
По имеющейся информации, водитель автомобиля и пассажиры скрылись с места ДТП до прибытия оперативных служб.
На месте происшествия работают бригада скорой помощи, ДПС и аварийно-спасательная служба.
Обстоятельства аварии уточняются.
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