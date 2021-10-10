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Общество

В Псковском районе зачинщики ДТП скрылись с места происшествия

На улице Киевской в деревне Подборовье-3 Псковского района автомобиль съехал в кювет, зацепив электрический столб, передает корреспондент Псковского агентства информации. В результате аварии машина перевернулась.

По имеющейся информации, водитель автомобиля и пассажиры скрылись с места ДТП до прибытия оперативных служб.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, ДПС и аварийно-спасательная служба.

Обстоятельства аварии уточняются.

  • На улице Киевской в деревне Подборовье-3 Псковского района автомобиль съехал в кювет, зацепив электрический столб
    Фото: ПАИ
  • На улице Киевской в деревне Подборовье-3 Псковского района автомобиль съехал в кювет, зацепив электрический столб
    Фото: ПАИ
  • На улице Киевской в деревне Подборовье-3 Псковского района автомобиль съехал в кювет, зацепив электрический столб
    Фото: ПАИ
  • На улице Киевской в деревне Подборовье-3 Псковского района автомобиль съехал в кювет, зацепив электрический столб
    Фото: ПАИ
  • На улице Киевской в деревне Подборовье-3 Псковского района автомобиль съехал в кювет, зацепив электрический столб
    Фото: ПАИ
  • На улице Киевской в деревне Подборовье-3 Псковского района автомобиль съехал в кювет, зацепив электрический столб
    Фото: ПАИ

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