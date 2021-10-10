Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

828 человек умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии

В Псковской области от коронавируса скончалось ещё пять человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 828 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 52 459 человек, 44 815 пациентов выздоровело.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
Проголосовать >>>

10 октября 2021

Более 1,4 млн человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
10 октября 2021

Псковский губернатор: Во всех муниципалитетах вакцина от COVID-19 есть в достаточном количестве
10 октября 2021

Более 178 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
10 октября 2021

Михаил Ведерников проконтролировал ход работ во второй очереди реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове
10 октября 2021

828 человек умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии
10 октября 2021

40 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации в Псковской области
10 октября 2021

Ещё 229 человек заразились COVID-19 в Псковской области
10 октября 2021

Более 215 млн человек в мире вылечились от коронавируса

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...