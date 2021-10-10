Более 178 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
178 675 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Первый компонент прививки сделали 187 379 жителей региона, ревакцинированы 5 964 человека.
Всего использовано 76,1 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.
По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 52 459 человек, 44 815 пациентов выздоровело, 828 человек умерло.
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