Псковский губернатор: Во всех муниципалитетах вакцина от COVID-19 есть в достаточном количестве

14:05, 10 октября 2021, ПАИ

Во всех муниципалитетах Псковской области вакцина от коронавируса есть в достаточном количестве. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Губернатор призвал жителей региона пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы защитить своё здоровье.

По последним данным, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привилось 187 379 жителей региона, двумя компонентами – 178 675 человек, ревакцинированы 5 964 жителя.