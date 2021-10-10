Псковский губернатор: Во всех муниципалитетах вакцина от COVID-19 есть в достаточном количестве
Во всех муниципалитетах Псковской области вакцина от коронавируса есть в достаточном количестве. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Губернатор призвал жителей региона пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы защитить своё здоровье.
По последним данным, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привилось 187 379 жителей региона, двумя компонентами – 178 675 человек, ревакцинированы 5 964 жителя.
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