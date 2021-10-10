22-летний тиктокер спрыгнул с в Пскове ради красивых кадров

22-летний тиктокер спрыгнул с моста в Пскове ради красивых кадров
В Пскове 22-летний тиктокер из Гатчины спрыгнул с моста Александра Невского ради красивых кадров, передает корреспондент Псковского агентства информации.
По имеющейся информации, все происходящее гражданин снимал на телефон.
Прибывшим на место происшествия сотрудникам аварийно-спасательной службы удалось спасти парня: старший смены спрыгнул в воду в след за молодым человеком и вытащил его на берег.
Тиктокер не пострадал, благодаря оперативному вмешательству спасателей, находившихся близко к месту падения.
В данный момент гражданин передан сотрудникам правоохранительных органов и доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.
Видео падения ПАИ опубликует в ближайшее время.
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