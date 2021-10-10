22-летний тиктокер спрыгнул с в Пскове ради красивых кадров

22-летний тиктокер спрыгнул с моста в Пскове ради красивых кадров

18:45, 10 октября 2021, ПАИ

В Пскове 22-летний тиктокер из Гатчины спрыгнул с моста Александра Невского ради красивых кадров, передает корреспондент Псковского агентства информации.



По имеющейся информации, все происходящее гражданин снимал на телефон.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам аварийно-спасательной службы удалось спасти парня: старший смены спрыгнул в воду в след за молодым человеком и вытащил его на берег.

Тиктокер не пострадал, благодаря оперативному вмешательству спасателей, находившихся близко к месту падения.

В данный момент гражданин передан сотрудникам правоохранительных органов и доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Видео падения ПАИ опубликует в ближайшее время.